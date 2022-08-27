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Украина получит 11 истребителей МИГ-29 от Словакии

Украине и дальше продолжают доставлять все больше оружия для борьбы с Россией

27 августа 2022, 22:23
Автор:

Slava Kot
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В субботу Словакия подписала соглашение о том, что его воздушное пространство будут защищать принадлежащие к странам Североатлантического союза Чехия и Польша. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Украина получит 11 истребителей МИГ-29 от Словакии

Украина получит 11 истребителей МИГ-29 от Словакии. Фото из открытых источников

Таким образом, Словакия может передать самолеты для охраны украинского воздушного пространства. Европейская страна уже давно заявляла, что может передать оборудование советских образцов для Украины, но отмечала, что ей тоже нужна защита. Именно поэтому шли процессы переговоров о защите ее территорий.

Соглашение по защите воздушного пространства Словакии Польшей и Чехией начнет действовать с начала сентября.

Словакия, которая имеет население всего в два раза больше, чем город Киев, передали в защиту Украины уже несколько военных систем. Среди них это вертолеты, гаубицы, гусеничные БТРы, системы залпового огня "ГРАД", а также ПВО С-300.

Стоит отметить, что цена одного переданного самолета МИГ-29 составляет 300 млн. евро.

Ранее издания "Комментарии" уже сообщали, какое оружие получило украинское государство от всего мира. Туда входили различные системы ПВО, танки, артиллерийские системы, современное вооружение и снаряды к ним, а также советские образцы, которыми украинская армия умеет пользоваться.

Также "Комментарии" писали о том, сколько будет продолжаться российско-украинская война. Опрос проходил с начала марта. А график результатов показывает, что все больше украинцев склонны к затяжной войне, которая продлится более одного года. В то, что война будет длиться менее трех месяцев, украинцы практически не верят.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/slovakias-neighbours-patrol-its-skies-freeing-mig-jets-ukraine-2022-08-27/
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