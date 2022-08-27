Сколько еще продлится российско-украинская война. Результаты опроса

Украинский журналист и политический обозреватель Роман Шрайк с начала войны создал опрос, в котором задает один вопрос — сколько еще будет продолжаться российско-украинская война? Своими результатами тележурналист и блоггер поделился у себя на странице Telegram. По результатам графика самые высокие показатели занимают варианты того, что война будет продолжаться "до года" и "более года". Оба показателя набрали более 30% голосов. Вариант, что война закончится через шесть месяцев и меньше поддержало 20% опрошенных. Это третий показатель.

Сколько еще продлится война в Украине. Фото из открытых источников

Позиции, что война закончится раньше чем через три месяца или в течение одного месяца набрали меньше всего голосов и составляют не более 5% от опрошенных.

Как пишет журналист Роман Шрайк, тенденция идет к увеличению продолжительности войны. И он прогнозирует, что вариант продолжительности войны больше года выйдет на первое место.

Напомним, что "Комментарии" публиковали результаты опроса от Киевского международного института социологии (КМИС), о том согласны ли украинцы отдать часть собственных земель россиянам ради прекращения войны. Результаты были однозначны. Большинство граждан Украины против такой инициативы имеют резко негативное отношение к таким идеям.

Также ранее портал "Комментарии" писал, о том как в разных странах относятся к президенту Российской Федерации. В итоге социологи обнародовали результаты, по которым большинство из опрошенных респондентов из 18 стран негативно относятся к Путину. Негативная реакция вызвана российским вторжением на территорию Украины, которое началось 24 февраля 2022 года.

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