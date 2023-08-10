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Украина получила Senator от Канады: на что способна эта военная техника

Вооруженные силы Украины получили очередную партию БТР Senator. Резников опубликовал краткое видео с этой военной техникой.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с новыми бронированными автомобилями Senator, которые на нужды ВСУ отправила Канада. Эту военную технику производит канадский производитель Roshel.

Украина получила Senator от Канады: на что способна эта военная техника

БТР Senator. Фото из открытых источников

В начале года Украина объявила, что закупит 200 канадских БТР Senator. Первые поставки прошли в мае, когда на вооружение ВСУ поступило восемь Senator. На сайте правительства указано, что сейчас Украина ожидает остальных канадских БТРов.


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"Эта бронетехника помогает в защите наших войск во время выполнения боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов. Потому, в конце концов, именно люди выиграют эту войну", — написал Резников и поблагодарил канадское правительство и народ.

Senator – это колесный военный бронеавтомобиль, производимый канадской компанией Roshel. Он сконструирован на основе шасси Ford F-550. Производство БТР Senator началось в 2018 году. В том же году техника начала использоваться.

Канадский производитель разрабатывал его как универсальную платформу для миротворческих миссий и правоохранительной деятельности, однако его можно использовать на войне в качестве легкого бронетранспортера или машины пехоты.

Канадский производитель заявляет, что в Украину уже поставлено более 500 единиц БТР Senator, а к концу года их количество увеличится до 1000 единиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику.

Также "Комментарии" писали, что Белый дом ответил на негативную реакцию американцев по поставкам оружия Украине. Американские чиновники заявили, что таким образом они помогают не только Украине, но и партнерам НАТО и ЕС.



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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1689353492572377088
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