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Украина почти в 50 раз увеличивает пограничные полосы: Где и почему

Опасное соседство заставляет Госпогранслужбу пересмотреть составляющую безопасности

сегодня, 22:42
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Автор:

Моесеенко Валентина

Как правило, пограничная полоса – это 30-50 метров, но на границе с РФ и Беларусью эта полоса будет до 2 километров. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишут "Комментарии".

Украина почти в 50 раз увеличивает пограничные полосы: Где и почему

Украина расширит полосу границы с РФ и Белоруссией

Определена упрощенная процедура выделения земель шириной в полосе до 2 км на границе с Россией и Беларусью. И урегулирована также деятельность Сил обороны на госгранице в военное и мирное время ", — объясняет пограничник .


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Земельные участки вдоль этой расширенной пограничной полосы предоставляются в подчинение воинским частям Госпогранслужбы для устройства инженерно-технических и оборонных сооружений, а также аминирования. Соответственно, для дальнейшего наращивания безопасности нашей государственной границы.

В этой двухкилометровой полосе не будут выселяться местные жители, но будут выдавать разрешения на перемещение и деятельность на этих участках.

" Это в том числе и установление специального пограничного режима в пределах контролируемых приграничных районов . Что касается самой полосы, то не обязательно, что это будет 2 км полностью, это может быть и меньше, но все будет зависеть от рельефа местности от угрожаемости направления и нацелено на то, чтобы максимально укрепить как линию границы, так и приграничья. и исключить все те юридические нормативные моменты ", – рассказал Демченко.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что в ВСУ рассказали о том, что происходит в приграничных областях и есть ли угроза повторного наступления России.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина укрепляет границу с Беларусью.



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