Украина почти в 50 раз увеличивает пограничные полосы: Где и почему

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Моесеенко Валентина
Как правило, пограничная полоса – это 30-50 метров, но на границе с РФ и Беларусью эта полоса будет до 2 километров. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишут "Комментарии".
Украина расширит полосу границы с РФ и Белоруссией
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Земельные участки вдоль этой расширенной пограничной полосы предоставляются в подчинение воинским частям Госпогранслужбы для устройства инженерно-технических и оборонных сооружений, а также аминирования. Соответственно, для дальнейшего наращивания безопасности нашей государственной границы.
В этой двухкилометровой полосе не будут выселяться местные жители, но будут выдавать разрешения на перемещение и деятельность на этих участках.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что в ВСУ рассказали о том, что происходит в приграничных областях и есть ли угроза повторного наступления России.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина укрепляет границу с Беларусью.
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