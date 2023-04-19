Украина ответила на встречу Лукашенко и главаря террористов

Украина отозвала посла Игоря Кизима из Беларуси после вчерашней встречи самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко с предводителем так называемой "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным. В ходе встречи Лукашенко пообещал поддержку "не чужым нам людям" в Донецке.

Міцні обійми Лукашенка та Пушиліна

Как сообщило в своем официальном заявлении МИД Украины, таким образом страна-соседка способствует легализации созданных российскими оккупантами структур.

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"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", — заявили в МИД.

В МИДе отметили, что Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Напомним, что во время встречи с Пушилиным Лукашенко заявил, что он хотел "услышать из первых уст ситуацию в Донецкой народной республике".

"Чем Беларусь может помочь Донецку? Работы впереди еще много, надо восстанавливаться, надо промышленное производство восстанавливать, сельское хозяйство, — в частности заявил Лукашенко. — В конце концов, люди там жить будут и кормить людей надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку, чтобы не чуждые нам люди перестали страдать”.

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