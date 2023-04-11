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Украина ответила на заявления Пригожина о контроле 80% Бахмута

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отреагировал на заявления Евгения Пригожина о контроле над Бахмутом

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ответил, что заявления руководителя российской частной группы "Вагнера" о контроле 80% города Бахмут не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Украина ответила на заявления Пригожина о контроле 80% Бахмута

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Фото из открытых источников

Евгений Пригожин утром 11 апреля объявил, что его наемники из группы Вагнера контролируют 80% города Бахмут. Украина отреагировала на заявления российского оккупанта.


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"Это заявление Пригожина не соответствует действительности", — сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По словам Череватого, украинские солдаты держат под своим контролем более 20% города.

"Я только что общался с командиром одной из бригад, обороняющих город. Могу уверенно утверждать, что украинские силы контролируют значительно больший процент территории Бахмута", — говорит представитель Восточной группировки ВСУ.

По мнению Сергея Череватого, Евгений Пригожин такими заявлениями пытается привлечь внимание к успехам российских сил.

"Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который пытаются захватить девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления", — говорит Череватый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт прогнозирует уход ВСУ из города Бахмут спустя несколько дней. Это может произойти из-за потери важной дороги.

Также "Комментарии" писали о том, что Египет отреагировал на информацию о тайных поставках 40 тыс. ракет в Россию. В слитых файлах американской разведки сообщалось, что президент Египта приказал военным держать информацию о возможных поставках оружия в Россию в секрете.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-11-23/index.html
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