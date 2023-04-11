Украина ответила на заявления Пригожина о контроле 80% Бахмута

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ответил, что заявления руководителя российской частной группы "Вагнера" о контроле 80% города Бахмут не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Фото из открытых источников

Евгений Пригожин утром 11 апреля объявил, что его наемники из группы Вагнера контролируют 80% города Бахмут. Украина отреагировала на заявления российского оккупанта.

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"Это заявление Пригожина не соответствует действительности", — сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По словам Череватого, украинские солдаты держат под своим контролем более 20% города.

"Я только что общался с командиром одной из бригад, обороняющих город. Могу уверенно утверждать, что украинские силы контролируют значительно больший процент территории Бахмута", — говорит представитель Восточной группировки ВСУ.

По мнению Сергея Череватого, Евгений Пригожин такими заявлениями пытается привлечь внимание к успехам российских сил.

"Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который пытаются захватить девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления", — говорит Череватый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт прогнозирует уход ВСУ из города Бахмут спустя несколько дней. Это может произойти из-за потери важной дороги.

Также "Комментарии" писали о том, что Египет отреагировал на информацию о тайных поставках 40 тыс. ракет в Россию. В слитых файлах американской разведки сообщалось, что президент Египта приказал военным держать информацию о возможных поставках оружия в Россию в секрете.