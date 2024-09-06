Украина отреагировала на ужасные кадры расстрела военных ВСУ солдатами РФ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал ужасающими кадры расстрела украинских военных. По его словам, это очередные военные преступления и нарушения России.



На видео показано, как все трое мужчин падают на землю, убитые российскими войсками, а не взятые в плен.

Издание CNN получило видео с боев на Покровском направлении, которое было снято в конце августа. На видео зафиксирована казнь российскими солдатами трех украинских военных, сдавшихся после захвата их траншеи. Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал очередное военное преступление России, которое назвал позором человечества.

"Мы ошеломлены ужасными кадрами, полученными CNN, на которых россияне хладнокровно убивают сдающихся украинских солдат. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство — это позор человечества", — сказал Тихий и призвал государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных.

Как сообщает CNN, они получили список по меньшей мере с 15 случаями, на которых зафиксировано убийство сдавшихся украинских военных, которые должны были попасть в плен. Генеральный прокурор Украины сообщил, что его ведомство расследует 28 таких инцидентов с начала войны, в которых в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.

"Если военнопленные сдаются, если они показывают, что они сдаются, если они без оружия в руках, то расстрел без должного суждения является военным преступлением", — объясняет генпрокурор Украины Андрей Костин, почему действия россиян классифицируются как военное преступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные РФ планируют ритуальное жертвоприношение пленника.

Также "Комментарии" писали, что в США отреагировали на очередные преступления России в отношении Украины.