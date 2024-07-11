Украина отказалась от западных истребителей: как объяснили это решение

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Украина решила отказаться от использования шведских боевых самолетов JAS 39 Gripen. По словам Биллстрема, такое решение украинские власти объяснили сложностью внедрения их совместно с истребителями F-16.



Шведский истребитель Gripen. Фото из открытых источников

В 2023 году Швеция сообщила, что готова приступить к программе обучения украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen. Однако весной 2024 стало известно, что Швеция не отправит в Украину свои самолеты. Как выяснилось, такое решение было принято не шведской, а украинской стороной.

"Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много", — сказал Биллстрем в интервью " Голоса Америки".

По его словам, большинство стран НАТО имеют в своем вооружении истребители F-16, поэтому, когда стало известно об обучении украинских пилотов по этой программе, Украина сосредоточилась на F-16, а не на шведских боевых самолетах.

"Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", — подчеркнул глава МИД Швеции.

Однако Тобиас Биллстрем добавил, что Швеция остается открытой для передачи истребителей Gripen для Украины. По его словам, это может быть после завершения программы F-16, одно окончательное решение принимает Украина, а не Швеция.

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