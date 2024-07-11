Украина отказалась от западных истребителей: как объяснили это решение

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Украина решила отказаться от использования шведских боевых самолетов JAS 39 Gripen. По словам Биллстрема, такое решение украинские власти объяснили сложностью внедрения их совместно с истребителями F-16.
Шведский истребитель Gripen. Фото из открытых источников
В 2023 году Швеция сообщила, что готова приступить к программе обучения украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen. Однако весной 2024 стало известно, что Швеция не отправит в Украину свои самолеты. Как выяснилось, такое решение было принято не шведской, а украинской стороной.
По его словам, большинство стран НАТО имеют в своем вооружении истребители F-16, поэтому, когда стало известно об обучении украинских пилотов по этой программе, Украина сосредоточилась на F-16, а не на шведских боевых самолетах.
Однако Тобиас Биллстрем добавил, что Швеция остается открытой для передачи истребителей Gripen для Украины. По его словам, это может быть после завершения программы F-16, одно окончательное решение принимает Украина, а не Швеция.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по количеству истребителей.
Также "Комментарии" писали о 5 самых быстрых истребителях в истории.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!