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Украина освободила за последние три месяца от оккупантов площадь, равную Закарпатской области

Почитано количество освобожденной территории от оккупантов РФ

сегодня, 23:30
Автор:

Slava Kot
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За последние три месяца противостояния между Российской Федерацией и Украиной произошли значительные передвижения войск. Особенно выделяется украинское контрнаступление. Общую площадь захваченных и отвоеванных территорий за три месяца посчитал опубликовавший свои цифры в Twitter шведский военный аналитик Def Mon.

Украина освободила за последние три месяца от оккупантов площадь, равную Закарпатской области

Посчитано количество освобожденной территории от оккупантов РФ. Фото из открытых источников

По цифрам военного эксперта Def Mon Украина смогла вернуть под свой контроль 11,5 тыс. кв. км. Это чуть меньше площади всей Закарпатской области. Такие результаты являются следствием украинского контрнаступления, которое началось в конце августа на южном направлении страны, а с сентября и на востоке. В результате было уничтожено большое количество военной техники и личного состава армии РФ. Из-за такого давления ВСУ оккупанты и коллаборанты начали покидать города и поселки на востоке Украины и бежать к границе РФ.

Российская Федерация за последние три месяца оккупировала территорию почти в 1,6 тыс. кв. км. Этот показатель в 7 раз меньше результатов украинских военных и равен примерно площади Киева и Севастополя, если их объединить.

Ознакомиться с результатами работы Def Mon можно ниже:

Все данные шведский военный аналитик собрал из открытых источников.

Ранее портал "Комментарии" писал сколько техники и личного состава потеряла РФ в период с 4 по 12 сентября. За это время ВСУ уничтожило 3150 российских кафиров, а также 100 танков.

Также "Комментарии" сообщали о том, как кафиры убегая с оккупированных территорий воровали вилки, ложки и даже обувь пенсионеров. Об этом рассказывают жители освобожденных территорий.



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Источник: https://twitter.com/DefMon3/status/1569243140107780096
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