

















Россия сконцентрировала значительные силы противовоздушной обороны вокруг Москвы, однако обеспечить такой же уровень защиты Московской области и других регионов страны она не способна. Именно поэтому украинские дальнобойные беспилотники продолжают добиваться объектов на значительном расстоянии от границы. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, Москву россияне прикрыли несколькими эшелонами ПВО, в том числе комплексами "Панцирь", часть которых размещают на высотных зданиях для увеличения радиогоризонта.

"Москва перекрыта практически на 100%. Туда пробиться — это просто убить наши дроны о московских ПВО. Нет смысла гробить наши дроны. А Московская область так же открыта, как и вся Россия. Они просто не смогут ее перекрыть — у них нет такого количества систем", — считает Свитан.

Эксперт обратил внимание, что плотность ПВО за пределами российской столицы значительно ниже. По его оценке это позволяет беспилотникам прокладывать маршруты в обход наиболее защищенных районов и достигать удаленных объектов.

Показательным стал удар по Ярославскому НПЗ. 17 сентября СБУ сообщила о поражении предприятия в ходе совместной операции украинских сил. После атаки завод приостановил переработку нефти из-за повреждения оборудования.

"Россиянам просто нечем закрыть российскую территорию. Москву они закрывают, Керченский мост как-то прикрывают, Петербург пытались прикрывать, но не выходит", — заявил Свитан.

По словам эксперта, даже создание локальной ПВО вокруг важных промышленных объектов не гарантирует их полной защиты. Часть дронов может быть перехвачена, однако другие способны прорываться к цели.

Рассвет считает, что для России проблема заключается в масштабах территории и необходимости одновременно защищать столицу, военные объекты, нефтеперерабатывающие предприятия и другую стратегическую инфраструктуру.

"Они пытаются где-то создать объектовую ПВО. Часть дронов сбивают, но основные ударные проходят. Вся остальная территория России открыта перед нашими средствами поражения", — подытожил военный эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны России против Украины в ближайшее время пока не означают, что стороны уже приблизились к реальному соглашению. В то же время Вашингтон получает новые инструменты экономического давления на Москву, которые могут повлиять на переговорный процесс, заявил политолог Валерий Клочок.