logo

BTC/USD

78121

ETH/USD

2505.83

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина окончательно оставила Россию без защиты: эксперт ошарашил заявлением об ахиллесовой пятке Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина окончательно оставила Россию без защиты: эксперт ошарашил заявлением об ахиллесовой пятке Путина

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что Россия сконцентрировала мощную противовоздушную оборону вокруг Москвы, однако обеспечить аналогичную защиту огромной территории страны не способна

18 сентября 2026, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Россия сконцентрировала значительные силы противовоздушной обороны вокруг Москвы, однако обеспечить такой же уровень защиты Московской области и других регионов страны она не способна. Именно поэтому украинские дальнобойные беспилотники продолжают добиваться объектов на значительном расстоянии от границы. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Украина окончательно оставила Россию без защиты: эксперт ошарашил заявлением об ахиллесовой пятке Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, Москву россияне прикрыли несколькими эшелонами ПВО, в том числе комплексами "Панцирь", часть которых размещают на высотных зданиях для увеличения радиогоризонта.

"Москва перекрыта практически на 100%. Туда пробиться — это просто убить наши дроны о московских ПВО. Нет смысла гробить наши дроны. А Московская область так же открыта, как и вся Россия. Они просто не смогут ее перекрыть — у них нет такого количества систем", — считает Свитан.

Эксперт обратил внимание, что плотность ПВО за пределами российской столицы значительно ниже. По его оценке это позволяет беспилотникам прокладывать маршруты в обход наиболее защищенных районов и достигать удаленных объектов.

Показательным стал удар по Ярославскому НПЗ. 17 сентября СБУ сообщила о поражении предприятия в ходе совместной операции украинских сил. После атаки завод приостановил переработку нефти из-за повреждения оборудования.

"Россиянам просто нечем закрыть российскую территорию. Москву они закрывают, Керченский мост как-то прикрывают, Петербург пытались прикрывать, но не выходит", — заявил Свитан.

По словам эксперта, даже создание локальной ПВО вокруг важных промышленных объектов не гарантирует их полной защиты. Часть дронов может быть перехвачена, однако другие способны прорываться к цели.

Рассвет считает, что для России проблема заключается в масштабах территории и необходимости одновременно защищать столицу, военные объекты, нефтеперерабатывающие предприятия и другую стратегическую инфраструктуру.

"Они пытаются где-то создать объектовую ПВО. Часть дронов сбивают, но основные ударные проходят. Вся остальная территория России открыта перед нашими средствами поражения", — подытожил военный эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны России против Украины в ближайшее время пока не означают, что стороны уже приблизились к реальному соглашению. В то же время Вашингтон получает новые инструменты экономического давления на Москву, которые могут повлиять на переговорный процесс, заявил политолог Валерий Клочок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x653L9QY7yk
Теги:

Новости

Все новости