Україна остаточно залишила Росію без захисту: експерт ошелешив заявою про ахіллесову п’яту Путіна



















Росія сконцентрувала значні сили протиповітряної оборони навколо Москви, однак забезпечити такий самий рівень захисту Московської області та інших регіонів країни вона не здатна. Саме тому українські далекобійні безпілотники продовжують досягати об'єктів на значній відстані від кордону. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, Москву росіяни прикрили кількома ешелонами ППО, зокрема комплексами "Панцир", частину яких розміщують на висотних будівлях для збільшення радіогоризонту.

"Москва перекрита практично на 100%. Туди пробитися — це просто вбити наші дрони об московську ППО. Немає сенсу гробити наші дрони. А Московська область так само відкрита, як і вся Росія. Вони просто не зможуть її перекрити — у них немає такої кількості систем", — вважає Світан.

Експерт звернув увагу, що щільність ППО за межами російської столиці значно нижча. За його оцінкою, це дозволяє безпілотникам прокладати маршрути в обхід найбільш захищених районів та досягати віддалених об'єктів.

Показовим став удар по Ярославському НПЗ. 17 вересня СБУ повідомила про ураження підприємства під час спільної операції українських сил. Після атаки завод призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання.

"Росіянам просто нічим закрити російську територію. Москву вони закривають, Керченський міст якось прикривають, Петербург намагалися прикривати, але не виходить", — заявив Світан.

За словами експерта, навіть створення локальної ППО навколо важливих промислових об'єктів не гарантує їхнього повного захисту. Частина дронів може бути перехоплена, однак інші здатні прориватися до цілі.

Світан вважає, що для Росії проблема полягає у масштабах території та необхідності одночасно захищати столицю, військові об'єкти, нафтопереробні підприємства та іншу стратегічну інфраструктуру.

"Вони намагаються десь створити об'єктову ППО. Частину дронів збивають, але основні ударні проходять. Уся інша територія Росії відкрита перед нашими засобами ураження", — підсумував військовий експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента США Дональда Трампа про можливість завершення війни Росії проти України найближчим часом поки не означають, що сторони вже наблизилися до реальної угоди. Водночас Вашингтон отримує нові інструменти економічного тиску на Москву, які потенційно можуть вплинути на переговорний процес, заявив політолог Валерій Клочок.