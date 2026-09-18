logo_ukra

BTC/USD

78121

ETH/USD

2505.83

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нова обіцянка Трампа щодо закінчення війни створить небачену загрозу для України: експерт шокував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова обіцянка Трампа щодо закінчення війни створить небачену загрозу для України: експерт шокував заявою

Валерій Клочок пояснив, чи справді нові заяви Вашингтона та санкційний тиск можуть наблизити переговори щодо завершення війни

18 вересня 2026, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Заяви президента США Дональда Трампа про можливість завершення війни Росії проти України найближчим часом поки не означають, що сторони вже наблизилися до реальної угоди. Водночас Вашингтон отримує нові інструменти економічного тиску на Москву, які потенційно можуть вплинути на переговорний процес, заявив політолог Валерій Клочок.

Нова обіцянка Трампа щодо закінчення війни створить небачену загрозу для України: експерт шокував заявою

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп заявив, що російсько-українська війна залишається одним із найскладніших конфліктів, урегулюванням яких він займався, однак висловив упевненість, що домовленості можуть бути досягнуті. Конкретних термінів та механізму можливого врегулювання він не назвав.

За словами Клочка, поки такі заяви варто сприймати обережно.

"Це поки що завищені очікування. Говорять про те, що можна досягти домовленостей щодо енергетичної інфраструктури, лікарень, інших цивільних об'єктів. Однак такі розмови поки що ведуться, конкретних рішень немає", — зазначив політолог. 

Клочок не виключає, що нинішня активізація заяв може бути сигналом підготовки нового переговорного етапу. 

"Це може певним чином свідчити про те, що переговори будуть", — наголосив експерт. 

Додатковим фактором стає посилення санкційного тиску. Палата представників США ухвалила законопроєкт, який, зокрема, передбачає можливість запровадження тарифів до 100% щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Кремль уже заявив, що нові санкції нібито ускладнять пошук мирного рішення.

"Це все означає, що можна тиснути на Росію, але поки що не дуже поспішають", — підсумував Клочок. 

Портал "Коментарі" вже писав, що проєкт державного бюджету України на 2027 рік містить серйозні ризики через значний розрив між доходами та видатками і залежність державних фінансів від міжнародної допомоги. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-zcFPKRXYjI
Теги:

Новини

Всі новини