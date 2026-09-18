Нова обіцянка Трампа щодо закінчення війни створить небачену загрозу для України: експерт шокував заявою



















Заяви президента США Дональда Трампа про можливість завершення війни Росії проти України найближчим часом поки не означають, що сторони вже наблизилися до реальної угоди. Водночас Вашингтон отримує нові інструменти економічного тиску на Москву, які потенційно можуть вплинути на переговорний процес, заявив політолог Валерій Клочок.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп заявив, що російсько-українська війна залишається одним із найскладніших конфліктів, урегулюванням яких він займався, однак висловив упевненість, що домовленості можуть бути досягнуті. Конкретних термінів та механізму можливого врегулювання він не назвав.

За словами Клочка, поки такі заяви варто сприймати обережно.

"Це поки що завищені очікування. Говорять про те, що можна досягти домовленостей щодо енергетичної інфраструктури, лікарень, інших цивільних об'єктів. Однак такі розмови поки що ведуться, конкретних рішень немає", — зазначив політолог.

Клочок не виключає, що нинішня активізація заяв може бути сигналом підготовки нового переговорного етапу.

"Це може певним чином свідчити про те, що переговори будуть", — наголосив експерт.

Додатковим фактором стає посилення санкційного тиску. Палата представників США ухвалила законопроєкт, який, зокрема, передбачає можливість запровадження тарифів до 100% щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Кремль уже заявив, що нові санкції нібито ускладнять пошук мирного рішення.

"Це все означає, що можна тиснути на Росію, але поки що не дуже поспішають", — підсумував Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що проєкт державного бюджету України на 2027 рік містить серйозні ризики через значний розрив між доходами та видатками і залежність державних фінансів від міжнародної допомоги.