Какие шаги могут приблизить завершение войны в Украине? Искусственный интеллект назвал разные сценарии: от усиления обороны и международного давления на Россию до сложного компромисса с заморозкой фронта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что путь к справедливому миру должен начинаться с создания надежных гарантий безопасности. Прекращение огня, по его оценке, возможно при развертывании в Украине европейского военного контингента и создании воздушного щита при поддержке партнеров. Это должно не позволить Москве использовать паузу для подготовки нового нападения.

Вторым шагом Gemini называет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Производство дальнобойных дронов и ракет должно сделать продолжение российской агрессии слишком дорогостоящим для противника.

Третье условие – дипломатическое давление из-за единства с союзниками. Украина должна опираться на финансовую устойчивость Евросоюза и готовность партнеров вводить новые санкции против Кремля. Итак, Gemini отмечает сочетание прочной обороны, экономической устойчивости и внутренней сплоченности.

Чат-бот Copilot также считает усиление обороны одним из главных шагов к завершению войны. В частности, он предлагает расширять систему ПВО и создавать собственные производства боеприпасов и дронов, чтобы снизить зависимость от союзников.

В дипломатическом направлении Украине важно сохранять поддержку ключевых партнеров, невзирая на их внутренние кризисы, и предлагать форматы переговоров, при которых Россия не сможет диктовать условия.

В то же время Copilot подчеркивает внутренние проблемы. В числе необходимых шагов он называет борьбу с коррупцией, прозрачную мобилизацию, поддержку ветеранов и переселенцев. Развитие энергетики, ИТ и агросектора должно помочь стране финансировать оборону без постоянных внешних вливаний.

Еще одно условие – противодействие пропаганде и сохранение доверия общества к государству. По мнению Copilot, только соединение военной силы, дипломатии и внутренней стабильности может приблизить мир.

Чат-бот Grok рассматривает другой сценарий. Считает, что реалистическое завершение войны сейчас может предусматривать тяжелый компромисс, а не возвращение всех территорий.

Первым шагом он называет действенное энергетическое перемирие между сторонами. Следующий вариант – заморозка боевых действий по нынешней линии фронта при условии четких письменных гарантий безопасности от США и Европы, близких к статье 5 НАТО. Речь идет не просто об обещаниях, а об обязательствах реагировать на новую агрессию.

Grok также отмечает необходимость сохранить сильную украинскую армию, продолжать санкционное давление на Россию и привлекать Всемирный банк и частные инвестиции в масштабное восстановление. При этом Европа, по его мнению, должна брать на себя большее лидерство, поскольку американская поддержка уже не та.

Такой сценарий Grok характеризует не как справедливый мир, а мир вследствие истощения сторон.

Все три чата подчеркивают важность сильной украинской обороны, международной поддержки и экономической устойчивости. Однако Gemini делает акцент на гарантиях безопасности и давления на Россию, Copilot – также на борьбе с коррупцией и внутренней стабильности, а Grok прямо допускает компромисс и заморозку фронта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, где, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Европа может взять деньги на финансирование Украины.



