Які кроки справді можуть наблизити завершення війни в Україні? Штучний інтелект назвав різні сценарії: від посилення оборони та міжнародного тиску на Росію до складного компромісу із заморозкою фронту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що шлях до справедливого миру має починатися зі створення надійних гарантій безпеки. Припинення вогню, за його оцінкою, можливе за умови розгортання в Україні європейського військового контингенту та створення повітряного щита за підтримки партнерів. Це має не дозволити Москві використати паузу для підготовки нового нападу.

Другим кроком Gemini називає розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Виробництво далекобійних дронів і ракет повинно зробити продовження російської агресії надто дорогим для противника.

Третя умова — дипломатичний тиск через єдність із союзниками. Україна має спиратися на фінансову стійкість Євросоюзу та готовність партнерів запроваджувати нові санкції проти Кремля. Отже, Gemini наголошує на поєднанні міцної оборони, економічної стійкості та внутрішньої згуртованості.

Чат-бот Copilot також вважає посилення оборони одним із головних кроків до завершення війни. Зокрема, він пропонує розширювати систему ППО та створювати власні виробництва боєприпасів і дронів, щоб зменшити залежність від союзників.

У дипломатичному напрямі Україні важливо зберігати підтримку ключових партнерів, попри їхні внутрішні кризи, і пропонувати формати переговорів, за яких Росія не зможе диктувати умови.

Водночас Copilot наголошує на внутрішніх проблемах. Серед необхідних кроків він називає боротьбу з корупцією, прозору мобілізацію, підтримку ветеранів і переселенців. Розвиток енергетики, ІТ та агросектору має допомогти країні фінансувати оборону без постійних зовнішніх вливань.

Ще одна умова — протидія пропаганді та збереження довіри суспільства до держави. На думку Copilot, лише поєднання військової сили, дипломатії та внутрішньої стабільності може наблизити мир.

Чат-бот Grok розглядає інший сценарій. Вважає, що реалістичне завершення війни зараз може передбачати важкий компроміс, а не повернення всіх територій.

Першим кроком він називає дієве енергетичне перемир'я між сторонами. Наступний варіант — заморозка бойових дій по нинішній лінії фронту за умови чітких письмових гарантій безпеки від США та Європи, близьких до статті 5 НАТО. Йдеться не просто про обіцянки, а про зобов'язання реагувати на нову агресію.

Grok також наголошує на необхідності зберегти сильну українську армію, продовжувати санкційний тиск на Росію та залучати Світовий банк і приватні інвестиції до масштабної відбудови. При цьому Європа, на його думку, має брати на себе більше лідерства, оскільки американська підтримка вже не та.

Такий сценарій Grok характеризує не як справедливий мир, а як мир унаслідок виснаження сторін.

Усі три чат-боти наголошують на важливості сильної української оборони, міжнародної підтримки та економічної стійкості. Проте Gemini робить акцент на гарантіях безпеки й тиску на Росію, Copilot — також на боротьбі з корупцією та внутрішній стабільності, а Grok прямо допускає компроміс і замороження фронту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, де, за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Європа може взяти гроші на фінансування України.



