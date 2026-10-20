Європі доведеться заплатити більше: чим Зеленський налякав європейців

Президент України Володимир Зеленський днями зазначив, що Україні потрібно додатково 70 млрд євро на 2027 рік. Однак це виглядає ніби малореалістичним на тлі бюджетних проблем Європи.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що кошти будуть, адже, зазначив “європейці переходять в товарний вигляд”.

“Якраз вимкнення Старлінку показало, що американці їх захищати не будуть. А європейці починають бігати в правильному напрямку, коли перелякані, коли розуміють, що якщо не дадуть Україні грошей, то їм це буде коштувати і під 300, і під 500 млрд”, — пояснив експерт.

Загородній підкреслив, що коли європейці перелякані, вони починають думати у правильному напрямку.

“А це так і працює. Це тільки так і працює. Тому і Зеленський сказав: “З вас не 40, а з вас 70". І це правильно, тому що вони у два рази можуть збільшити Україні допомогу”, — зауважив експерт.

Для порівняння він зазначив, що для Греції знайшли 200 млрд, і уточнив, що це в цінах 2008 року. При цьому зауважив, що в Європі іде війна, країни на порозі військового вторгнення. У них питання взагалі їхнього існування в такому вигляді, які вони є, підкреслив він.

Експерт зазначив, що під час ковіду гроші знаходили, можна скоротити витрати на мігрантів, переглянути фінансування зеленої енергетики.

“Я думаю, що знайдуть вони гроші, нікуди вони не подінуться, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як журналіст Гордон прокоментував позицію Зеленського. За його словами, президент України не боїться нікого і Трампа також.



