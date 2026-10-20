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Европе придется заплатить больше: чем Зеленский испугал европейцев

Эксперт Загородний убежден, что Европа найдет деньги для Украины, иначе заплатит гораздо более высокую цену

20 октября 2026, 18:08
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский на днях отметил, что Украине нужно дополнительно 70 млрд евро на 2027 год. Однако это выглядит как малореалистичным на фоне бюджетных проблем Европы.

Европе придется заплатить больше: чем Зеленский испугал европейцев

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что средства будут, ведь отметил "европейцы переходят в товарный вид".

"Как раз отключение Старлинка показало, что американцы их защищать не будут. А европейцы начинают бегать в правильном направлении, когда испуганы, когда понимают, что если не дадут Украине денег, то им это будет стоить и под 300, и под 500 млрд", — пояснил эксперт.

Загородний подчеркнул, что, когда европейцы испуганы, они начинают думать в правильном направлении.

"А это так и работает. Это только так и работает. Поэтому и Зеленский сказал: "Из вас не 40, а из вас 70". И это правильно, потому что они в два раза могут увеличить Украине помощь", — отметил эксперт.

Для сравнения он отметил, что для Греции нашли 200 млрд, и уточнил, что это в ценах 2008 года. При этом он отметил, что в Европе идет война, страны на пороге военного вторжения. У них вопрос вообще их существования в таком виде, как они есть, подчеркнул он.

Эксперт отметил, что во время ковида деньги находили, можно сократить расходы на мигрантов, пересмотреть финансирование зеленой энергетики.

Я думаю, что найдут они деньги, никуда они не денутся, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как журналист Гордон прокомментировал позицию Зеленского. По его словам, президент Украины не боится никого и Трампа тоже.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DGwUl_DNmKA
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