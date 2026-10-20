Европе придется заплатить больше: чем Зеленский испугал европейцев

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях отметил, что Украине нужно дополнительно 70 млрд евро на 2027 год. Однако это выглядит как малореалистичным на фоне бюджетных проблем Европы.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что средства будут, ведь отметил "европейцы переходят в товарный вид".
Загородний подчеркнул, что, когда европейцы испуганы, они начинают думать в правильном направлении.
Для сравнения он отметил, что для Греции нашли 200 млрд, и уточнил, что это в ценах 2008 года. При этом он отметил, что в Европе идет война, страны на пороге военного вторжения. У них вопрос вообще их существования в таком виде, как они есть, подчеркнул он.
Эксперт отметил, что во время ковида деньги находили, можно сократить расходы на мигрантов, пересмотреть финансирование зеленой энергетики.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как журналист Гордон прокомментировал позицию Зеленского. По его словам, президент Украины не боится никого и Трампа тоже.