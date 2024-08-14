Украина обсудила с РФ обмен пленных на Курщине

Украинский и российский омбудсмены обсудили обмен пленными после пополнения обменного фонда военными армии РФ в Курской области.

ВСУ взяли в плен сотни россиян в Курской области. Фото из открытых источников

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обсудил с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой тему военнопленных в Курской области.

Украинский омбудсмен рассказал, что российские военнопленные содержатся в соответствии с нормами Женевской конвенции.

"Военнослужащие ВСУ, на мой взгляд, четко соблюдают нормы международного гуманитарного права. На основании Женевской конвенции ВСУ берут в плен российских военных, не подвергая их пыткам и жестокому обращению", — рассказал Дмитрий Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил. Украинский военный и автор телеграмм-канала "Офицер" рассказал о неожиданном решении, принятом некоторыми российскими солдатами, попавшими в украинский плен во время боев в Курской области. "Есть первые пленные из КуНР, которые согласились воевать в рядах РДК и Легиона Свободы России. В дальнейшем их ждут спецпроверки, но таких, откровенно говоря, немного", — рассказал военный. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина за неделю боев в Курской области взяла под контроль на территории России 74 населенных пункта.

