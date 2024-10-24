Украина обратилась к солдатам КНДР: сделали им особое предложение

Украинский государственный проект "Хочу жить" обратился к северокорейским солдатам в России с призывом не участвовать в помощи Путину в ведении войны против Украины. Проект предлагает солдатам КНДР не повторять ошибку тысячи погибших россиян и сдаваться в плен.

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Проект "Хочу жить", которым занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными Министерства обороны Украины и руководствуется Главным управлением разведки, опубликовал особое обращение к военным Северной Корее с призывом сдаться в плен.

"Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Не надо повторять судьбу сотен тысяч российских солдат, которые уже никогда не вернутся домой!", — говорится в сообщении.

"Хочу жить" обещает принять всех северокорейских военных, которые добровольно сдадутся в плен, а также обеспечат их необходимыми условиями.

"Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет! Тысячи российских солдат сделали правильный выбор и теперь ждут окончания войны в хороших условиях: комфортные казармы, трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание", — пишет украинский государственный проект.

Обращение проекта "Хочу жить" к солдатам Северной Кореи, которые могут участвовать в войне в Украине, продублировано на русском и корейском языках.

Сообщение корейском языке для военных КНДР о преимуществах сдачи в плен

В начале октября появились сообщения, что украинские военные нанесли ракетный удар в Донецкой области, где ликвидировали россиян и нескольких офицеров КНДР. Впоследствии разведка Южной Кореи подтвердила, что северокорейские солдаты находятся на полигонах в России для возможной отправки на войну в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея отреагировала на информацию о своих военных на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как в России возмутились сообщению Южной Кореи о солдатах КНДР на полигонах в РФ.