Украина обратилась к солдатам КНДР: сделали им особое предложение

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Slava Kot
Украинский государственный проект "Хочу жить" обратился к северокорейским солдатам в России с призывом не участвовать в помощи Путину в ведении войны против Украины. Проект предлагает солдатам КНДР не повторять ошибку тысячи погибших россиян и сдаваться в плен.
Северокорейские военные. Фото из открытых источников
Проект "Хочу жить", которым занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными Министерства обороны Украины и руководствуется Главным управлением разведки, опубликовал особое обращение к военным Северной Корее с призывом сдаться в плен.
"Хочу жить" обещает принять всех северокорейских военных, которые добровольно сдадутся в плен, а также обеспечат их необходимыми условиями.
Обращение проекта "Хочу жить" к солдатам Северной Кореи, которые могут участвовать в войне в Украине, продублировано на русском и корейском языках.
Сообщение корейском языке для военных КНДР о преимуществах сдачи в плен
В начале октября появились сообщения, что украинские военные нанесли ракетный удар в Донецкой области, где ликвидировали россиян и нескольких офицеров КНДР. Впоследствии разведка Южной Кореи подтвердила, что северокорейские солдаты находятся на полигонах в России для возможной отправки на войну в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея отреагировала на информацию о своих военных на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как в России возмутились сообщению Южной Кореи о солдатах КНДР на полигонах в РФ.
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