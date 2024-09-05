Украина обновила секретное оружие Второй мировой: детали

Украинские военные обновляют секретное оружие Второй мировой войны с помощью современных технологий для беспилотных бомб. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes", со ссылкой на российского военного блогера UAV Developer.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новое украинское секретное оружие: взрыватель беспилотной бомбы с лазерным датчиком для измерения расстояния до цели, который может привести в действие бомбу на любом желаемом расстоянии от цели.

UAV Developer описывает его как простое устройство без технологических изощрений, но опыт, относящийся ко Второй мировой войне, показывает, насколько эффективным может быть этот тип оружия.

Украинцы талантливы в создании новых взрывателей для старого оружия. Самым известным примером является взрыватель Johnny или Jonik, установленный на советских противотанковых минах PTM-3.

Оригинальный взрыватель представляет собой простой нажимной выключатель, который срабатывает только тогда, когда по нему проезжает танк. Взрыватель Johnny имеет магнитометр и акселерометр. Магнитометр активирует мину, когда крупный металлический объект находится близко, поэтому мина срабатывает, когда гусеницы танка проходят по сторонам, не вступая в контакт. Акселерометр означает, что любая попытка сдвинуть мину с места приводит ее в действие.

Аналитик Рой зафиксировал несколько других новых взрывателей, связанных с беспилотными минами, с задержками по времени и магнитными или другими датчиками. Беспилотники устанавливают это оружие на дорогах далеко от фронта.

"ВСУ систематически минировали российские логистические пути на глубину до 15 км с помощью различных противотранспортных мин. Они делают это ночью с помощью тяжелых беспилотников", — рассказал Рой.

"Лазерный взрыватель – это шаг вперед в плане сложности. Хотя его можно использовать для минирования вне маршрута, это тип, связанный с прямыми ударами по целям как в воздухе, так и на земле, вариант классического бесконтактного взрывателя", — пишет издание.

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