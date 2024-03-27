Украина не получит 5 млрд евро прибыли от замороженных российских денег: какая причина

В Европейском Союзе не передадут Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов за эти 2 года войны. Денежные средства перечислят инвестфонду Euroclear, где хранят большинство российских активов, как "буфер" для оплаты существующих и будущих судебных исков России и других стран.

Замороженные российские активы (фото из открытых источников)

В марте в Еврокомиссии было предложено использовать 90% доходов от замороженных российских активов для военных нужд украинской армии. В частности, речь шла о прибыли, полученной исключительно после 15 февраля 2024 года, а средства, полученные до этой даты, должны остаться в Euroclear, информирует Politico.

При этом в Украине продолжают настаивать на получении этих средств. По заявлению украинской стороны, упоминаемая сумма эквивалентна году программы МВФ.

"Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро – это буфер для Euroclear. Это слишком большая сумма денег, чтобы быть буфером", – сказал министр юстиции Денис Малюска.

Еще украинские чиновники говорят, что сумма ущерба, нанесенного Euroclear войной, значительно меньше. Руководители инвестфонда называли сумму почти в 34 млн евро.

Вместе с тем, юристы говорят, что обратное извлечение прибыли было бы юридическим "минным полем", когда эти правила применяются задним числом. Поэтому предложение Комиссии не распространяется на доходы, полученные в 2022 и 2023 годах. Такой аргумент признает и Денис Малюска.

"Существуют очень ограниченные обстоятельства, при которых правила могут применяться задним числом", — сказал украинский чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть первая страна, готовая предоставить Украине замороженные активы РФ