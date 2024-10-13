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Украина не готова к зиме с морозом: что будет с энергетикой

Юрий Корольчук отметил, что Укрэнерго до сих пор не возобновило свою полноценную работу.

сегодня, 21:45
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Лиля Воробьева

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, выразил обеспокоенность готовностью украинской энергосистемы к морозной зиме. По его словам, энергетическая инфраструктура подготовлена только к условиям относительно теплой зимы, когда ночные температуры не опускаются ниже 3-5 градусов мороза.

Украина не готова к зиме с морозом: что будет с энергетикой

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Корольчук отметил, что энергетическая система все еще не возобновилась после разрушений 2022-2023 годов. Хотя на тепловых блоках был проведен только оперативный ремонт, капитальные ремонты не осуществлялись из-за нехватки времени и финансов. Многие подстанции остаются в режиме временных ремонтов, и замена оборудования, такого как автотрансформаторы, была выполнена не на всех объектах.

Также эксперт обратил внимание, что не стоит чрезмерно оптимистично воспринимать наличие запасного оборудования, поскольку его эффективное использование требует дополнительной подготовки. Техническая помощь, предоставленная Украине в виде оборудования, не гарантирует возможности немедленного использования без соответствующей подготовки.

"Это точно не факт, что все это оборудование можно будет использовать без соответствующей подготовки. То, что оно привезено, подарено нам в качестве технической и гуманитарной помощи, — это не значит, что его можно сразу использовать. Вот в чем проблема", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут заморозки, будут ли снова отключать свет. Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил в эфире телемарафона, что энергосистема страны работает стабильно и прогнозируемые заморозки будут кратковременными, поэтому вводить графики отключений не планируется.





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Источник: https://kyiv24.news/news/ukrayinska-energosystema-gotova-lyshe-do-teployi-zymy-ekspert
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