Украина наладила производство снарядов для танков

Снаряды, которые будут производить на новом производстве, предназначены для танков ВСУ Т-64, Т-72 и Т-80, отметили в Государственном концерне "Укроборонпром", пишут "Комментарии". Это уже очередное совместное производство Украина-ЕС.



Теперь у ВСУ будут больше снарядов

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" По заказу Министерства обороны Украины уже успели привезти первую партию. Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия Концерна изготовляют в партнерском сотрудничестве с одной из стран НАТО", – говорят в госконцерне.

В целом, Украина впервые за все года независимости начала собственное производство некоторых типов боеприпасов: минометных мин двух типов: 82 мм и 120 мм, а также разновидностей артснарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

" Из соображений гарантий безопасности производство начали за пределами Украины, вместе с тем, в производстве боеприпасов берут участие украинские специалисти: такие как конструкторы и технологи, токари и литейщики и т.д." , — добавляют в "Укроборонпроме".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличивают производство 155-мм артснарядов. Также в конце февраля Украина, ЕС и НАТО договорились о создании трехстороннего координационного механизма, который синхронизирует работу производителей, закупщиков и правительств с целью увеличения объемов производства оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и пополнения запасов союзников.

"Комментарии" также писали о том, что Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. Определяющей особенностью усовершенствованной "Укроборонпромом" мины является ее улучшение.



Как сообщал портал "Комментарии", "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ будут ремонтировать и разрабатывать броневики. Достигнутые договоренности также предполагают создание цепочек поставок деталей и изделий.

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