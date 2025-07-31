Украина начала кампанию по парализации РЖД: детали

На станции "Котельниково" РЖД – сильный пожар на тяговой подстанции, нет связи и интернета. Повреждена именно тяговая подстанция РЖД, не городская севернее. Все это очередной сигнал, что началась кампания Украины по парализации РЖД на время летнего наступления оккупантов. Этот участок примерно 70 км – Тимашевская-Крымская, обход крупного Краснодарского узла. Тимашевская тоже атакована – выбито электропитание. Об этом рассказывает политический и военный обозреватель Кирилл Данильченко.

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Это путь к основным портам Причерноморья – Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк и Грушевская, их связь с промышленными центрами Поволжья, Урала и заводами около Москвы. Зерновая перевалка, химия, прекурсоры, углеводородица, сырье туда, запчасти сюда, в обход через Грузию подсанкционка, разный всякий иранский ленд-лиз, всё это вертится по железке на юге", – отметил обозреватель.

Он отмечает, помимо потерь по перевалке и срыву сроков у цепочки смежников, чьи грузы застряли на Краснодарском узле, в модернизацию этих подстанций вложено десятки миллиардов. Теперь ремонты, все это во время крайне кровопролитного наступления, пожирающего ресурсы, в основном через "железку", давления на партнеров, покупающих нефть, начала сбора урожая – на юге РФ это конец июня.

"Ну, движуха, все как хотелось дедам в Кремле. Тушите, ремонтируйте. "Россия сейчас могла бы быть такой богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну и убийство людей, я не могу этого понять... ". И никто не может", – отметил эксперт.

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