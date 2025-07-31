Украина начала кампанию по парализации РЖД: детали

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Кравцев Сергей
На станции "Котельниково" РЖД – сильный пожар на тяговой подстанции, нет связи и интернета. Повреждена именно тяговая подстанция РЖД, не городская севернее. Все это очередной сигнал, что началась кампания Украины по парализации РЖД на время летнего наступления оккупантов. Этот участок примерно 70 км – Тимашевская-Крымская, обход крупного Краснодарского узла. Тимашевская тоже атакована – выбито электропитание. Об этом рассказывает политический и военный обозреватель Кирилл Данильченко.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Он отмечает, помимо потерь по перевалке и срыву сроков у цепочки смежников, чьи грузы застряли на Краснодарском узле, в модернизацию этих подстанций вложено десятки миллиардов. Теперь ремонты, все это во время крайне кровопролитного наступления, пожирающего ресурсы, в основном через "железку", давления на партнеров, покупающих нефть, начала сбора урожая – на юге РФ это конец июня.
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