Украина на Совбезе ООН назвала главную цель ударов России по Одессе

Россияне сознательно не дают покоя Одессе. Выбрав этот город одной из главных целей для авиаударов, оккупанты пытаются сорвать функционирование морского коридора, созданного ВМС Украины после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Россиянам не дает покоя тот факт, что Украина вновь может экспортировать свою продукцию морем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета Безопасности сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, пишет "Укринформ".

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

"Попытки России шантажировать международное сообщество выходом из инициативы провалились. Однако Украина... несмотря на войну, запустила морской коридор и продолжает усиливать его эффективность", — Сергей Кислица.

По его словам, с августа 2023 года из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" было экспортировано почти 30 млн тонн грузов в 42 страны мира. Из них более 8 млн тонн — только в феврале. 80% отгрузок составляет аграрная продукция.

Фактически экспорт из украинских черноморских портов достиг уровня, который сопоставим с тем, что был до полномасштабного вторжения, отметил постпред.

Кислица заметил, что Российский Черноморский флот, численность которого постоянно сокращается, больше не решается появляться в северо-западной части Черного моря, не говоря уже о его способности блокировать украинские порты.

По его словам, все, что остается России, — это запускать ракеты, пытаясь запугать Украину и торговых партнеров, сказал он, подчеркнув важность усиления противовоздушной обороны портов.

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