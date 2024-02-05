Серьезный удар по режиму диктатора Путина: какой операции ВСУ аплодирует Запад

Воздушные силы ВСУ впервые в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, подбив 14 января 2024 года российский А-50 в связке с Ил-22. Он считает, что Западу лучшей рекламы их оружия "нечего и ждать". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Центру противодействия дезинформации сделал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает – это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", – сказал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что такие операции – лучшая реклама западного оружия.

Представитель командования ВС ВСУ отметил, что уничтожение А-50 – это серьезный имиджевый удар по режиму российского диктатора Владимира Путина.

"Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. Вы не представляете, какая радость была тех, кто это сделал, какая радость была на командном пункте. Это действительно вдохновляет. Жирная цель, она была уничтожена", – добавил Игнат.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о сбивании российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.

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