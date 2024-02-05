Серьезный удар по режиму диктатора Путина: какой операции ВСУ аплодирует Запад

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Кравцев Сергей
Воздушные силы ВСУ впервые в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, подбив 14 января 2024 года российский А-50 в связке с Ил-22. Он считает, что Западу лучшей рекламы их оружия "нечего и ждать". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Центру противодействия дезинформации сделал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua
Он подчеркнул, что такие операции – лучшая реклама западного оружия.
Представитель командования ВС ВСУ отметил, что уничтожение А-50 – это серьезный имиджевый удар по режиму российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, вечером 14 января появилась информация о сбивании российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.
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