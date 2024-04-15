Украина может заставить, чтобы ей помогали так же, как и Израилю. Что нужно сделать

Чтобы заставить Запад помогать в бедственном положении, Израиль еще с 50-х годов прошлого века тяжело работал. Даже, говорит Тарас Загородний, пришлось повоевать с солдатами тогда еще Британской империи, под мандатом которой находилась современная территория Израиля, потому что никто особо не желал создания государства Израиль.

Война в Украине

Кроме того, подчеркнул эксперт, пришлось пережить карточную систему, бесплатный тяжелый труд в кибуцах, потому что почти весь свободный ресурс уходил в собственную оборонку.

"В результате, по состоянию на 73 год, страна, размером с Киевскую область и населением 3 млн, уже производила свои самолеты, модернизировала танки и многое другое. Пришлось даже в 67 году повредили американский корабль связи в Средиземном море. Тогда погибли 40 американцев. Неофициальная версия из-за того, чтобы не сообщили, что Израиль собирается захватывать Голанские высоты",

– добавил политолог.

При этом он подчеркнул, что Израиль системно работал и работает, чтобы входить в ВПК США. Теперь там большая взаимозависимость. Поэтому выгоднее Израиль поддерживать, невзирая на левацкие настроения в самих США, говорит Загородний.

"Деньги инвестировать в науку, военные разработки. А не разрушали высшее техническое образование, как это сейчас делает диверсант министр образования Оксен Лисовый, по разным данным закрывший факультет ракетостроения в Днепре. Нет инженеров – нет защиты государства. На кого работает этот министр?

– спрашивает эксперт.

То есть, по его словам, Израилю помогают, потому что он сам себе помогает – давно, системно, и инвестиции в Израиль идут в первую очередь потому, что он может защитить эти же инвестиции.

"Поэтому только собственный ВПК, только собственное оружие может обеспечить такую же поддержку со стороны союзников. Для этого нужно сократить ненужные расходы, ограничить ненужный импорт, чтобы не вывозить за границу валюту (например, завоз элитных авто в страну и т.п.), сократить кучу чиновничьего хлама, обложить налогами паразитов финансистов и банкирчиков, которые не хотят финансировать ВПК, паразитов агробаронов, которые вывозят сырье за границу и не развивают индустрия. Весь собранный ресурс для расширения государственного заказа для частного ВПК",

– заявил политолог.

В таких условиях, считает эксперт, Украине все будут помогать, потому что помогают только сильным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не помогает Украине не потому, что боится ядерного удара РФ.