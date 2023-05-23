Украина может стать Израилем Восточной Европы

Государства Североатлантического альянса работают над проектом соглашения с Украиной, в рамках которого наше государство будет иметь доступ к западному вооружению и милитарным технологиям на длительных основах. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает The Wall Street Journal со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду.

НАТО ищет модель безопасности для Украины

Президент США Джо Байден и другие западные руководители ранее заявляли, что отношения между НАТО и Украиной могут строиться по образцу американо-израильских гарантий безопасности. Между США и Израилем подписан договор, гарантирующий поставки израильской стороне со стороны США вооружений в течение десяти лет, но не имеющий обязательств Вашингтона направлять дополнительную помощь в случае вторжения или внешней агрессии. Ссылаясь на источник в Белом доме, СМИ пишет, что западные альянты пытаются выработать модель возможной вооруженной помощи Украине, исходя из того, что она не станет членом НАТО в ближайшие годы. Ожидается, что такая модель лишит Кремль ожиданий, что продолжающаяся война отвечает его интересам и что с годами объем западной поддержки Украины уменьшится.

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Как отметил Дуда в общении с WSJ, прием Украины в НАТО невозможен, пока на ее территории идет война, но инвазия России открыла Киев дорогу в Североатлантический альянс.

Вероятно, на саммите НАТО в Вильнюсе в июле объявят образование совета НАТО – Украина. Киев будет иметь право собирать заседания совета и обращаться к странам альянса с запросами о помощи. Непосредственными участниками соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине должны стать США, Великобритания, Франция и Германия, передает DW.

Тем временем, Байден снова пришлет сигнал Путину: о чем идет речь.

Германия раздражена действиями Венгрии в отношении Украины.

А Медведев отреагировал на ситуацию в Белгородской области.