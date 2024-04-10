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Украина может получить всю поддержку Запада и победить Россию. Что нужно сделать

Украина может получить от Запада все необходимое для победы, заявил в комментарии 24 канала доктор исторических наук Юрий Фельштинский. По его словам, нужно изменить тактику ведения войны и бить по Москве

сегодня, 21:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина без проблем может победить Россию и ее диктатора Владимира Путина, если получит от западных партнеров все необходимое оружие для наступления, считает Юрий Фельштинский. Однако союзники не спешат это делать.

Украина может получить всю поддержку Запада и победить Россию. Что нужно сделать

Победа Украины

По словам эксперта, мнение западных союзников можно изменить и подтолкнуть к оказанию активной помощи. Для этого, говорит он, необходимо изменить тактику ведения войны, то есть перейти от обороны к наступлению.

При таких условиях, отмечает Фельштинский, союзники будут понимать, какое оружие нужно дать Украине, чтобы война была завершена. При этом, добавил эксперт, важно, чтобы Запад разрешил использовать свое вооружение для нанесения ударов по территории РФ. Пока он подчеркнул, это запрещено.

Однако, считающая Фельштинский, Украина должна бить по России и выбрать для ударов Москву. Именно такие действия приведут к тому, что режим Путина начнет шататься.

"С соблюдением всех этих условий война действительно может завершиться гораздо быстрее, чем прогнозируют"
, – добавил эксперт.

При этом он считает, что Путин после своих выборов значительно укрепился в России. Никто не способен помешать его правлению, российская оппозиция растеряна и бессильна. Впрочем, подчеркивает эксперт, привести кремлевского диктатора к "потере трона" может самая большая война. Он уверен, что решив напасть на Украину кремлевский диктатор подписал себе "смертный приговор" и вопрос стоит только в том, когда он состоится.

Также кандидат исторических наук не исключает, что российский диктатор может расширить фронт и напасть на одну из стран НАТО. Однако, по его мнению, подобная война закончится поражением Путина и России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть одно неочевидное условие, которое может привести к победе Украины в войне.




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Источник: https://24tv.ua/shho-mozhe-zupiniti-putina-ye-lishe-odin-shlyah-felshtinskiy_n2532185
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