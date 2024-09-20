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Украина может получить еще больше Abrams: какая страна рассматривает вопрос

В Австралии изучают возможность передачи Украине списанных танков Abrams

20 сентября 2024, 16:30
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Кравцев Сергей

Австралия может передать Украине американские танки Abrams, которые списали ранее. Возможность таких поставок рассматривают в правительстве. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Sydney Morning Herald".

Украина может получить еще больше Abrams: какая страна рассматривает вопрос

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, правительство Австралии совместно с властями США разрабатывают план, который предусматривает передачу Украине танков Abrams.

Журналисты обратили внимание, что министр обороны Австралии Ричард Марлес, который в феврале исключал возможность предоставления Украине танков Abrams, несколько изменил свою риторику.

"Есть целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины", — отмечал чиновник в прошлом месяце.

При этом неназванные источники СМИ в правительстве рассказали, что Марлес просчитывает все варианты предоставления Украине танков Abrams, учитывая правила оборонного экспорта США.

Такие слухи появились после того, как на этой неделе украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки. Вместо этого их продают на интернет-аукционе.

В то же время Питер Лихи, который возглавлял австрийскую армию с 2003 по 2008 год и руководил внедрением танков M1A1 Abrams, подчеркнул, что "он в недоумении", почему Австралия не хочет предоставлять Украине Abrams.

"Хотя мы снимаем их с вооружения, это очень надежный танк, он должен был хорошо обслуживаться, к нему есть запасные части… Мы должны загрузить их на корабль и переправить туда", — высказывался он.

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