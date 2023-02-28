Украина может победить в войне, - экс-глава Генштаба ВС Британии

Бывший глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что Украина может выиграть войну против России, если ей будет предоставлено все оружие, о котором она просит, включая танки и самоходную артиллерию. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на Sky News.

Річард Даннат вірить в Україну

Кроме того, генерал уверен, что Запад должен готовиться к сдерживанию России после войны в Украине, чтобы предотвратить ошибку межвоенного периода в XX веке, когда можно было попытаться не допустить Вторую мировую войну. Странам и в дальнейшем придется единым фронтом противостоять любым экспансионистским намерениям государства-агрессора.

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Ричард Даннат считает, что новое наступление РФ, вероятнее всего, провалится, и вообще, по крайней мере, моральное преимущество сейчас – на стороне украинцев. В то же время Даннат отметил, что все-таки остается вопрос: даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, в том числе из Крыма, изменится ли отношение Кремля к Западу?

"Когда Запад вновь сможет доверять России? Когда будут отменены санкции? Как европейские страны добьются того, чтобы больше никогда не позволить себе впасть в такую торговую взаимосвязанность с Россией и энергетическую зависимость от нее? Вот неудобные вопросы, ответы на которые должны напряженно искать НАТО, США и европейские лидеры", – отметил генерал уже в интервью The Telegraph. По его мнению, наиболее реалистичный ответ на эти вопросы заключается в том, что Западу и в дальнейшем придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским намерениям России.

Напомним, что вчера вопрос предоставления Украине самолетов F-16 перед западными союзниками поднял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский, в своем вечернем обращении.