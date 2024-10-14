Украина может победить в 2025 году: что для этого нужно

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что в случае достаточных ресурсов в Украине, в том числе человеческих, осуществляемых через мобилизацию, война может закончиться в 2025 году. В противном случае, Дикий прогнозирует, что у Украины будет "возможность хотя бы удерживать россиян по Днепру".



Украинские военные. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в интервью "24 Каналу" назвал проблемы с мобилизацией в Украине одной из причин, влияющих на исход войны. По словам ветерана АТО, у российской армии медленно заканчиваются ресурсы, а артиллерии и бронетехники хватит на год.

Если проблема с мобилизацией будет решена, то у Украины будут шансы закончить войну победным наступлением в следующем году.

"Есть все объективные предпосылки для победы в 2025 году, если будет мобилизовано достаточное количество людей. Потому что враг хоть и очень медленно, но проседает, у него заканчиваются резервы", — сказал Дикий.

Дикий подчеркнул, что с мая в Украине был подъем в мобилизации, когда за три месяца было набрано больше людей, чем за предыдущие 18. Однако на сегодняшний день происходит спад и если он будет продолжаться, то Украине будет сложно удерживать нынешние линии фронта.

"Речь будет не об украинском наступлении, а о возможности хотя бы держать россиян по Днепру", — считает ветеран российско-украинской войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат пожаловался на украинских военнообязанных, которые не обновляют свои данные и таким образом избегают мобилизации.



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