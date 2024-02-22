Для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии.

У Украины уже еще есть возможности победить РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание Business Insider, по мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

"Удерживая линию фронта, Украина могла бы построить свою армию путем восстановления, обучения и расширения оборонной промышленности, а также благодаря поддержке западных партнеров. Элемент "удара" предусматривает нанесение ударов по слабым местам России, чтобы снизить ее возможности и создать возможности для дальнейших наступательных операций Украины", – рассказал Майкл Кофман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины на самом деле понесли большие потери во время отступления из Авдеевки, поскольку оно было плохо спланировано, сообщило The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Издание утверждает, что отступление из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Украинские военные якобы сообщили изданию, что, несмотря на заявленные цели командования – сохранить жизнь личного состава, они не смогли безопасно отвести из города свои войска.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что польская полиция возбудила уголовное дело за разжигание ненависти в связи с появлением на митинге фермеров плаката с советской символикой и призывом к российскому диктатору Владимиру Путину. Как известно, польские фермеры более чем на 100 тракторах перекрыли дорогу у границы с Чехией. На одной из машин был флаг СССР и лозунг "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".