Украина может освободить ЗАЭС двумя путями и без ядерного риска – что уже происходит на юге

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Контрнаступление ВСУ на юге и ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться топ-темой СМИ. Есть ли у Украины реальная возможность деоккупировать ЗАЭС и при этом избежать взрывов на территории станции? Действительно ли оккупанты продолжают сдерживать атаки ВСУ под Запорожьем? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Британский эксперт Шонн Белл в интервью "Sky News" высказал мнение, что ВСУ могут освободить Запорожскую АЭС военным путем. Основные ядерные реакторы хорошо укреплены и "вряд ли будут повреждены обычными военными действиями".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он отметил, один из вариантов, который стоит рассмотреть Киеву – это "тотальная атака" на захватчиков, которые находятся на территории ЗАЭС. Самый большой минус этого сценария в том, что может быть повреждена критическая инфраструктура. Кроме этого, если произойдут какие-то взрывы Москва может обвинить Украину в произошедшем.
По его словам, такой вариант может вынудить оккупантов покинуть Запорожскую АЭС и вернуть ее под управление Украины "наиболее эффективным и безопасным образом".
OSINT-исследователь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Телеграмм высказал мнение, что оккупантам становится сложно удерживать оборону в Запорожской области и есть участки фронта, где полоса обеспечения россиян уже рушится. Хуже всего дела у россиян в районе Малой Токмачки. Есть все основания говорить, что вскоре возможно кульминационное "каскадное" падение линии обороны.
Более того, рассказывает эксперт, украинские защитники уже вышли на удары по второй и третьей линии обороны противника.
Он добавил, параллельно ВСУ выравнивают правый фланг, с которого ВС РФ отошли ко второй линии вдоль Олинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив только мобилизованных зэков, но они серьезной угрозы не представляют, ведь не могут эффективно держать оборону.
Читайте также на портале "Комментарии" — наступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 08:32
Прогнози, прогнози. 10 років війни, з них 2 роки знищення країни при Зе, 33 роки створення величезного бага замість країни. Всіх хайполовів об'єднує одне, вони не беруть на себе жодної відповідальності за те, що їх прогнози не збудуться. А всім бункерним корумпованим краще віддати свої просторі бункери під військову промисловість. Вибори у США вже близько!