Украина может освободить ЗАЭС двумя путями и без ядерного риска – что уже происходит на юге

Контрнаступление ВСУ на юге и ситуация вокруг Запорожской АЭС продолжает оставаться топ-темой СМИ. Есть ли у Украины реальная возможность деоккупировать ЗАЭС и при этом избежать взрывов на территории станции? Действительно ли оккупанты продолжают сдерживать атаки ВСУ под Запорожьем? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Вариант для Украины – начать "тотальную атаку" на российские силы, базирующиеся на АЭС

Британский эксперт Шонн Белл в интервью "Sky News" высказал мнение, что ВСУ могут освободить Запорожскую АЭС военным путем. Основные ядерные реакторы хорошо укреплены и "вряд ли будут повреждены обычными военными действиями".

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"Однако существует множество вспомогательной инфраструктуры, такой как системы охлаждения и электроснабжения, которые русские могут использовать для прикрытия любого вывода войск", — заявил эксперт.

Он отметил, один из вариантов, который стоит рассмотреть Киеву – это "тотальная атака" на захватчиков, которые находятся на территории ЗАЭС. Самый большой минус этого сценария в том, что может быть повреждена критическая инфраструктура. Кроме этого, если произойдут какие-то взрывы Москва может обвинить Украину в произошедшем.

"Вместо этого Украина может попытаться окружить АЭС, очистить прилегающую территорию, а затем договориться о безопасном проходе тех российских сил, которые остаются на объектах", — считает Белл.

По его словам, такой вариант может вынудить оккупантов покинуть Запорожскую АЭС и вернуть ее под управление Украины "наиболее эффективным и безопасным образом".

Логичнее всего, оккупантам следовало бы бежать сразу и без оглядки в Токмак

OSINT-исследователь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Телеграмм высказал мнение, что оккупантам становится сложно удерживать оборону в Запорожской области и есть участки фронта, где полоса обеспечения россиян уже рушится. Хуже всего дела у россиян в районе Малой Токмачки. Есть все основания говорить, что вскоре возможно кульминационное "каскадное" падение линии обороны.

Более того, рассказывает эксперт, украинские защитники уже вышли на удары по второй и третьей линии обороны противника.

"По Мокрым Ялам продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки, являющейся опорником уже по второй линии оккупантов. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в следствие чего время от времени выносятся системы ПВО", — отметил Коваленко.

Он добавил, параллельно ВСУ выравнивают правый фланг, с которого ВС РФ отошли ко второй линии вдоль Олинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив только мобилизованных зэков, но они серьезной угрозы не представляют, ведь не могут эффективно держать оборону.

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