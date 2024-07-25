Украина может остановить боевые действия на фронте: что на это указывает

Украина в будущем планирует применять свои ракеты, об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Более того, по его словам, у ракетной программы страны хорошая динамика.

Война в Украине

"Наша ракетная программа имеет хорошую динамику. Трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", – сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина должна со временем выйти на "максимальную самооборонную самостоятельность".

При этом, как отметил политический эксперт Александр Кочетков, по его информации, с ракетной программой Украины не все так радужно, как рассказывает президент.

"Работа по наращиванию собственного производства ракет действительно идет, но сталкивается с трудностями. И не только в связи с прицельными атаками наших производственных мощностей, что, кстати, свидетельствует о наличии в нашем ВПК вражеской агентуры, но и с организационными проблемами", – отметил эксперт.

По его мнению, в таких условиях отказываться от ракет западных партнеров просто бессмысленно.

"Отказаться от НАТОвских ракет при имеющихся условиях мы можем только в одном неприемлемом случае: Украина внезапно прекратит боевые действия, и тогда ракеты действительно не понадобятся. Во всех остальных вариантах без ракетной техники наших партнеров нам не обойтись. И сейчас наблюдается серьезный дефицит почти всех типов ракет, в первую очередь для фронтовой ПВО, что не позволяет эффективно противодействовать враждебным разведывательным беспилотникам", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина до конца года не может перейти в контрнаступление, ведь для этого ей не хватает ресурсов.



