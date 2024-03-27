Украина минусует российские десантные корабли. Какие сюрпризы еще получат оккупанты

Для российского флота пришли черные дни. В последнее время были поражены такие крупные десантные корабли как "Ямал", "Иван Хурст" и "Константин Ольшанский". При этом, отметил Петр Черник, последний из них был точно поражен украинской ракетой "Нептун". И это может свидетельствовать о том, что Украина увеличивает темпы в ракетостроении.

Флот России

Как отметил военный эксперт, важно именно то, что Силы обороны сокращают именно парк российских крупных десантных кораблей. По его словам, рано или поздно Крымский мост будет разрушен, и тогда у захватчиков возникнут действительно большие проблемы с логистикой.

Эксперт напомнил, что именно большие десантные корабли способны брать на борт до 500 тонн разных грузов. Именно поэтому, добавил он, то, что из строя был выведен очередной такой корабль захватчиков, на самом деле является большим успехом.

При этом Черник обратил внимание, что в течение длительного времени корабль "Константин Ольшанский" был выведен из строя. Оккупанты решили его восстановить, вложились в него финансово, и когда все было готово, то Украина его просто уничтожила.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что глава СБУ Василий Малюк предупредил захватчиков о новых операциях в Крыму. По его мнению, спецслужбы уничтожат Крымский мост, и, вероятно, сделают это после того, как оккупанты вложатся в его полное восстановление. То есть поступят так же, как и с кораблем "Константин Ольшанский".

Черник добавил, что для Украины Крымский мост является приоритетной целью, поскольку он является важной логистической составляющей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВМС Украины заявили , что и дальше будут уничтожать российские корабли в Черном море.





