Украина кардинально изменила тактику ударов по РФ: какие объекты врага теперь под ударом
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина кардинально изменила тактику ударов по РФ: какие объекты врага теперь под ударом

Эксперт отмечает, что это уменьшает количество техники и ресурсов у российских солдат на передовой

4 марта 2026, 17:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина изменила подход к ударам по российским военным объектам, сосредоточив внимание на прифронтовых территориях. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Украина кардинально изменила тактику ударов по РФ: какие объекты врага теперь под ударом

Фото: из открытых источников

По его словам, ранее удары производились глубоко на территории России, однако сейчас акцент смещен на объекты на оккупированных украинских землях.

"Чем дальше расположены цели в России, тем сложнее до них добраться. Дроны нуждаются в большем топливе, а взрывчатки можно взять меньше, так что вред врагу получается меньше, чем хотелось бы", — пояснил эксперт.

Зато удары по прифронтовым территориям более эффективны, поскольку там более плотно расположены российские военные объекты: базы, средства противовоздушной обороны, склады вооружения и личный состав.

"Чем ближе к фронту, тем легче достичь целей. Дроны могут нести больше взрывчатки, менее затратные по топливу, а эффект от удара значительно больше", — отметил Ступак.

Эксперт добавил, что такой подход позволяет снизить техническое обеспечение врага и ослабить те подразделения, которые участвуют в штурмах украинских городов.

"Цель переориентации ударов – снизить способность россиян в первых рядах атак, сократить количество техники и ресурсов, которыми они пользуются", – подчеркнул Ступак.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин находится в состоянии страха. Он отдает себе отчет, что нынешние диктаторы уже не защищены ни бункерами, ни ядерным оружием, а его собственные меры безопасности, которые ранее казались надежными, разрушаются на глазах. Об этом заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.



