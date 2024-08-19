Украина исключает один из идеологических пунктов из перечня мирных договоренностей: о чем речь

В ближайшее время Украину ожидает своеобразная мини-революция в духовно-идеологической сфере, заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление президента Владимира Зеленского на встрече с Советом Церквей и религиозных организаций. В частности, он сказал, что предложил Верховной Раде Украины поддержать правительственный законопроект о духовной независимости Украины. Законопроект в согласованном президентом виде гарантирует невозможность манипуляций из Москвы православной церковью в Украине. При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "церковь в Украине будет лишена московского влияния". Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также анонсировал, что законопроект о запрете русской церкви в Украине Рада рассмотрит в ближайшие дни.

Переговоры Украины и РФ

"Все это означает, что соответствующий законопроект, наконец, будет принят украинским парламентом. И это явно будет приурочено ко Дню Независимости Украины", – отметил политолог.

При этом он считает, что, по всей видимости, после принятия этого законопроекта УПЦ-МП уже не сможет существовать в нынешнем виде, но это не означает, что сама эта церковь одномоментно исчезнет. Дело в том, говорит Фесенко, что и в нормативном, и в процедурном плане, будет определенный переходный период. И в самом деле, добавляет он, главная задача состоит не просто в принятии этого законопроекта, а в реальном и эффективном обеспечении тех трансформационных процессов, которые прописаны в этом законопроекте.

"В этом контексте нужно помнить о нашей традиционной проблеме – недостаточно принять закон, нужно еще должным образом обеспечить его выполнение. У нас, к сожалению, очень часто буква закона не всегда коррелирует с практикой его применения", – подчеркнул политолог.

Кроме того, он предположил, что с высокой вероятностью будет масштабное сопротивление реализации этого закона – и протестное, и юридическое (обжалование его отдельных норм и практики исполнения в судах, в частности в Конституционном суде Украины и Европейском суде по правам человека), информационно-политическое (проведение информационно-политических кампаний против запрета УПЦ-МП в Украине, за рубежом, в том числе в разных международных организациях), а также бюрократический (торможение и имитация его выполнения). И к этому нужно готовиться, планируя соответствующие контрмеры, считает эксперт.

"Принятие этого закона означает, что украинские власти не собираются торговаться с Россией темой статуса УПЦ-МП в процессе будущих мирных переговоров. Но почти наверняка Россия будет настаивать, что условием прекращения войны должно быть восстановление московской церкви в Украине. К этой проблеме тоже нужно готовиться", — подытожил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента сообщили , что уже совсем скоро Москва не сможет влиять на церковь в Украине.



