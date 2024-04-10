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Украина имела силы, чтобы защитить Крым. Стало известно, кто не отдал приказ

У Украины было силы и средства для того, чтобы не отдать Крым российским захватчикам, заявил в эпизоде "Мосейчук Podcast" бывший премьер полуострова Сергей Куницын. По его словам, и.о. президента Турчинов не отдал приказ

сегодня, 20:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Сергей Куницын, украинские разведчики знали о том, что россияне готовятся к аннексии полуострова. Более того, он утверждает, что командованием ВСУ даже были подготовлены планы по обороне Крыма.

Украина имела силы, чтобы защитить Крым. Стало известно, кто не отдал приказ

Аннексия Крыма

Куницын также утверждает, что украинцы, проживавшие на полуострове, также сопротивлялись бы агрессору, потому что в Крыму проводилась "ласковая украинизация". По его словам, например, сначала было переведено все делопроизводство на украинский язык, переписку с Киевом также вели на украинском. Как говорит Куницын, школьники из Крыма побеждали на олимпиадах по украинскому языку.

Кроме того, как говорит Куницын, власти Крыма работали над улучшением материального положения моряков, у них было лучшее обеспечение, чем у россиян. Кроме того, их всех смогли обеспечить жильем. Однако, по его словам, все кардинально изменилось после того, как президент стал Виктор Янукович. Именно при его президентстве на полуострове снова стало больше российской пропаганды. А после Революции достоинства русские захватчики пошли на полуострове в наступление.

Впрочем, как утверждает Куницын, на самом деле Крыму было кем защищать и россияне знали об этом, и даже опасались отпора, потому и были без шевронов.

"У нас были подразделения, спецподразделения. Была разведрота 25-й бригады, были спецназовцы с отработанным топливом, которым были готовы залить аэродромы, чтобы вражеские вертолеты не могли приземлиться. У нас были готовы 3-й полк спецназначения и 79-я Николаевская десантная бригад"
, – говорит политик.

По его словам, он просил и.о. президента Александра Турчинова отдать приказ, чтобы дать отпор. Однако, говорит Куницын, он отказался, подчеркнув, что американцы сказали, что россияне уйдут сами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные готовятся вернуть Крым.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=prUF6K8_hJ4
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