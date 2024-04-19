Украина игнорирует предостережения США в войне с РФ: The Economist раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина игнорирует предостережения США относительно использования беспилотников на территории России и продолжает изготавливать супердроны, которые уже могут достигать целей в Сибири − за 3000 км от ее границ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание The Economist.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
Издание акцентирует, что программа по изготовлению подобных дронов была "рождена необходимостью" (ведь Запад неохотно предоставляет Украине оружие большого радиуса действия) и уже подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры.
Издание отмечает, что опасения относительно последнего возросли в конце марта, когда Россия нанесла многомиллионный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.
Издание добавляет, что пока Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов. А один из производителей беспилотников утверждает, что не все американские представители соглашаются с официальными призывами о прекращении ударов по РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Запад не помогает Украине так, как Израилю: может ли измениться ситуация.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!