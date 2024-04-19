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Украина игнорирует предостережения США в войне с РФ: The Economist раскрыл детали

По информации The Economist, Украина разработала дрон, способный достичь Сибири

19 апреля 2024, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина игнорирует предостережения США относительно использования беспилотников на территории России и продолжает изготавливать супердроны, которые уже могут достигать целей в Сибири − за 3000 км от ее границ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание The Economist.

Украина игнорирует предостережения США в войне с РФ: The Economist раскрыл детали

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"С тех пор, как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний. Лучшая из новых моделей имеет дальность полета 3 000 км и способна достичь Сибири", – говорится в материале.

Издание акцентирует, что программа по изготовлению подобных дронов была "рождена необходимостью" (ведь Запад неохотно предоставляет Украине оружие большого радиуса действия) и уже подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры.

"Но Белый дом недоволен. Он подталкивает украинцев к прекращению ударов. Обеспокоенность Америки была разной: от роста цены на нефть до перспективы неконтролируемого "око за око", в чем Украина могла бы проиграть", − пишет The Economist.

Издание отмечает, что опасения относительно последнего возросли в конце марта, когда Россия нанесла многомиллионный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

"Атаки выявили пробелы в противовоздушной обороне и уязвимость перед новыми российскими крылатыми ракетами малой высоты Х-69. 11 апреля такие ракеты уничтожили Трипольскую электростанцию, расположенную в 40 км от Киева, хотя она находилась в зоне досягаемости столичных систем ПВО "Патриот", − пишет The Economist.

Издание добавляет, что пока Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов. А один из производителей беспилотников утверждает, что не все американские представители соглашаются с официальными призывами о прекращении ударов по РФ.

"Россия выжигает украинскую землю. Пришло время сделать то же самое с европейской Россией", − цитирует производителя The Economist.

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Источник: https://www.economist.com/europe/2024/04/18/ukraine-is-ignoring-us-warnings-to-end-drone-operations-inside-russia
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