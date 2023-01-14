Украина и Россия впервые заговорили о репатриации: Чего ждать дальше

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец передал российской омбудсманке Татьяне Москальковой поименный список из 800 раненых украинских военных, содержащихся в плену. Украина надеется на их репатриацию, — сказал чиновник в эфире Телемарафона, пишут "Комментарии".



Россия и Украина обменялись списками раненых военнопленных

"Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, ранены и тяжелоранены. Это практически 800 наших раненых" – сказал Лубинец.

По его словам, украинская сторона получила также соответствующий список от россиян и передала его в Координационный штаб по обращению с пленными.

"Наша задача – получить список, передать его, а дальше уже будет приниматься решение. Я считаю, что это положительный шаг, когда российская сторона, по крайней мере, выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", – подчеркнул омбудсман.

Лубинец также рассказал, что во время переговоров с Москальковой был момент, когда они одновременно открывали Женевские конвенции, сопоставляли разные варианты на разных языках и пришли к согласию, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

Как писали "Комментарии", в сентябре прошлого года 200 украинских военнопленных обменяли на Медведчука.

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