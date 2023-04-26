Украина и Россия провели очередной обмен пленными: сколько людей возвращено

Сегодня в результате обмена из плена вернулись еще 44 украинца. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

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Среди них 42 военных и двое гражданских. Из плена возвращаются также двое мужчин, чьи жены были освобождены Координационным штабом во время предварительных обменов.

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В ВСУ входят 19 освобожденных, Пограничную службу – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТРО – 3. Среди наших воинов шестеро офицеров и 37 солдат и сержантов.

Освобожденные военнослужащие воевали, в частности, в Мариуполе, на донецком, херсонском, харьковском, луганском и сумском направлениях. Среди них немало раненых и с последствиями тяжелых пыток. Освобожден из плена также военный хирург, который оперировал раненых в военном госпитале в Мариуполе и организовал массовую медицинскую помощь. Одному из освобожденных, командиру отделения, угрожал так называемый "суд" с заключением на длительный срок.



По данным российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Украина передала России 40 пленных, еще четырех (тяжелораненых) РФ передала Украине сверх обмена.

В общей сложности, на 26 апреля, из плена освобождены уже 2280 украинцев.

Тем временем, президент Бразилии сделал новое скандальное заявление о поиске виновных в войне в Украине.

Путин запустил неконтролируемый процесс создания частных армий.

Украина готова захватывать небольшие российские города, чтобы использовать их как рычаг для возвращения территорий, удерживаемых РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя "Азов" Богдан Кротевича, сделанное в интервью The Washington Post.