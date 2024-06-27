logo

BTC/USD

61436.69

ETH/USD

3440.87

LTC/USD

72.78

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украина хочет мира": Шольц объяснил свое отношение к условиям Путина для окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина хочет мира": Шольц объяснил свое отношение к условиям Путина для окончания войны

Олаф Шольц подверг критике условия Путина к Украине, которые якобы предполагают окончание войны.

27 июня 2024, 08:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина хочет окончания войны, однако "мирный план", который предложил российский диктатор Владимир Путин, свидетельствует, что Москва не хочет мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.

"Украина хочет мира": Шольц объяснил свое отношение к условиям Путина для окончания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц утверждает, что Путин вместо мирного плана хочет продолжать войну в Украине.

"Ситуация очевидна: Путин по-прежнему продолжает делать ставку на войну и перевооружение. Никто не может закрывать на это глаза. И это наиболее заметно в его воображаемом предложении о прекращении огня. Его даже нельзя называть таким словом", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер объясняет, что Путин не просто предлагает прекратить огонь, но и требует от Украины отдать не попавшие под российскую оккупацию территории. Также российский диктатор хочет, чтобы Украина была демилитаризована и обязалась не получать внешнюю помощь от партнеров и союзников, в частности, не подписывала и отменила действующие гарантии безопасности.

"Любые, кто верит, что страна Украина это переживет и из этого вырастет крепкий мир в Европе, наверное, слишком много смотрит Russia Today. К сожалению, Россия не хочет мира. Это Украина, которая подверглась нападению, хочет мира. Справедливого мира без подчинения и страха перед новой агрессией", — подчеркнул Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц отреагировал на падение рейтингов своей партии и объяснил поддержкой Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского прокомментировали "мирный план" Путина, который президент Украины назвал условиями "капитуляции".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/17280
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости