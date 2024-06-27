"Украина хочет мира": Шольц объяснил свое отношение к условиям Путина для окончания войны

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина хочет окончания войны, однако "мирный план", который предложил российский диктатор Владимир Путин, свидетельствует, что Москва не хочет мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Олаф Шольц утверждает, что Путин вместо мирного плана хочет продолжать войну в Украине.
Немецкий канцлер объясняет, что Путин не просто предлагает прекратить огонь, но и требует от Украины отдать не попавшие под российскую оккупацию территории. Также российский диктатор хочет, чтобы Украина была демилитаризована и обязалась не получать внешнюю помощь от партнеров и союзников, в частности, не подписывала и отменила действующие гарантии безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц отреагировал на падение рейтингов своей партии и объяснил поддержкой Украины в войне против России.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского прокомментировали "мирный план" Путина, который президент Украины назвал условиями "капитуляции".
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