"Украина хочет мира": Шольц объяснил свое отношение к условиям Путина для окончания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина хочет окончания войны, однако "мирный план", который предложил российский диктатор Владимир Путин, свидетельствует, что Москва не хочет мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц утверждает, что Путин вместо мирного плана хочет продолжать войну в Украине.

"Ситуация очевидна: Путин по-прежнему продолжает делать ставку на войну и перевооружение. Никто не может закрывать на это глаза. И это наиболее заметно в его воображаемом предложении о прекращении огня. Его даже нельзя называть таким словом", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер объясняет, что Путин не просто предлагает прекратить огонь, но и требует от Украины отдать не попавшие под российскую оккупацию территории. Также российский диктатор хочет, чтобы Украина была демилитаризована и обязалась не получать внешнюю помощь от партнеров и союзников, в частности, не подписывала и отменила действующие гарантии безопасности.

"Любые, кто верит, что страна Украина это переживет и из этого вырастет крепкий мир в Европе, наверное, слишком много смотрит Russia Today. К сожалению, Россия не хочет мира. Это Украина, которая подверглась нападению, хочет мира. Справедливого мира без подчинения и страха перед новой агрессией", — подчеркнул Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц отреагировал на падение рейтингов своей партии и объяснил поддержкой Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского прокомментировали "мирный план" Путина, который президент Украины назвал условиями "капитуляции".