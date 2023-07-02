Украина готовится к ядерному взрыву на Запорожской АЭС, - нардеп

Народный депутат Кира Рудык рассказала, что ситуация на Запорожской атомной электростанции очень опасна, поэтому Украина "готовится к ядерному взрыву". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Российские военные на территории ЗАЭС. Фото из открытых источников

Во время интервью с телеканалом Sky News Кира Рудык рассказала о беспокойстве, которое испытывают украинцы из-за угрозы взрыва на Запорожской АЭС. Особенно после слов президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Россия "технически готова" спровоцировать локализованный взрыв на объекте.

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"Я все еще не могу понять, как в 21 веке это происходит. Мы готовимся к ядерному взрыву, и весь мир наблюдает, и ничего нельзя поделать", — говорит Кира Рудык.

Украинский депутат считает "беспрецедентной" ситуацию на АЭС, ведь Россия запрещает доступ представителям ООН к определенным территориям атомной электростанции для проведения необходимых проверок. Рудык в разговоре указала, что "чрезвычайно больно", если ситуация с подрывом дамбы на Каховской ГЭС может повториться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Боррель объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия. Кроме того, расследование журналистов NY Times назвало виновных в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Также "Комментарии" писали о российском представителе в ООН Небензю, выступившем с циничным докладом о виновных в подрыве Каховской ГЭС. Несмотря на заявления России о якобы вине Украины, экологическая активистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и осудила агрессивные действия РФ, спровоцировавшие экологическую катастрофу.