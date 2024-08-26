Украина готовится к обороне Покровска: что происходит на сложном направлении

Президент Владимир Зеленский провел Ставку с командованием, в ходе которой вместе с главнокомандующим Александром Сырским было принято решение о дополнительном усилении обороны на Покровском направлении. Президент подчеркнул, что ситуация на восточном фронте остается очень сложной.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Эту информацию Зеленский обнародовал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такое решение было принято на основе доклада Сырского.

"Не забываем о фронте. Главком Александр Сырский доложил об оперативной ситуации, включая оборону Покровска. Было принято решение о дополнительном усилении этого направления", — отметил Зеленский.

Президент также впервые упомянул об обороне непосредственно самого Покровска. Ранее в его заявлениях говорилось о Покровском направлении в целом.

Последние данные с фронта свидетельствуют о том, что российские войска продолжают пытаться продвигаться в сторону Покровска, в то же время игнорируя присутствие украинских сил в Курской области на территории России.

Напомним, что "Комментарии" писали о боях на Покровском направлении . Российские войска продолжают интенсивно давить на украинские позиции в Покровском направлении, сопровождающееся постоянными штурмами. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV сообщил, что украинские защитники иногда вынуждены отступать во избежание оперативного или тактического окружения, являющегося частью оборонной стратегии.

По словам Цехоцкого, такие действия не следует расценивать как поражение, поскольку они помогают сохранить жизнь личного состава. Украинские силы уже несколько недель ведут активные бои с российскими подразделениями, возобновившими штурмовые действия после перегруппировки в апреле. Силы обороны пытаются уничтожать вражескую технику и живую силу еще на подходах к своим позициям, что затрудняет продвижение противника.

