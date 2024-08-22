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Украина готовится к контрнаступлению в 2025 году, но нужны три условия

Есть факторы, которые могут подорвать решимость Москвы

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Вооруженные силы Украины в 2025 году могут пойти в контрнаступление, несмотря на то, что российская армия все еще сосредоточена в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Украина готовится к контрнаступлению в 2025 году, но нужны три условия

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, есть несколько факторов, которые все еще могут подорвать решимость Москвы.

Во-первых, если Украина и дальше будет иметь успех в Курске, то России, возможно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий. Это потенциально ослабит их оборонные позиции и поможет украинским войскам расширить дальность ударов беспилотников.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут быть развернуты для усиления либо в Курской, либо в Донецкой областях, в зависимости от того, где российские силы демонстрируют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву провести контрнаступление в 2025 году, а не просто еще одно наступление на оккупированный Донбасс.

Третьим фактором является уничтожение Украиной Черноморского флота РФ и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму. Это заставило российские войска на полуострове перейти к обороне. Вероятно, это повлияет на то, что оккупированный Крым может стать следующей мишенью.

А Керченский мост, уже являющийся частой мишенью украинских диверсий, будет разрушен в ближайшее время, пишет британское издание.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.




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