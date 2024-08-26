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Украина готовит ответ РФ на ракетные удары: в Минобороны рассказали детали

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит ответ на ракетные удары РФ

сегодня, 14:55
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Ткачик Олеся

Как отметил министр обороны Рустем Умеров, Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку на украинские города. Как следствие, по его информации, пострадали мирные украинцы, разрушенные дома и нарушенная критическая инфраструктура.

Украина готовит ответ РФ на ракетные удары: в Минобороны рассказали детали

Рустем Умеров

Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага. Украина готовит ответы. Оружие собственного производства", – заявил Умеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа террористическая Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. По словам президента Владимира Зеленского, россияне ударили по регионам от Харьковщины и Киева в Одессу и западные области. К сожалению, по его словам, есть погибшие. Кроме того, президент рассказал, что из-за российской атаки много повреждений в энергетике. Однако, добавил глава Украины, повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Зеленский назвал Путина "больным существом", которое не изменяет себе. При этом президент добавил, что диктатор может делать только то, что мир позволяет ему делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо, отметил Зеленский. Он заявил, что на фоне этих событий не может быть в Украине никаких ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений.

При этом эксперты утверждают , что сегодняшняя массированная атака российских сил на территорию Украины преследовала цель не только повреждения энергетических объектов. Эксперты также подчеркнули, что Россия наносит удары по некоторым объектам на западе Украины, что может свидетельствовать о поиске путей эскалации конфликта, в том числе из-за ударов по газовым хранилищам.




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Источник: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid02tUtejrdi5VAyVbtxLCkXAq4wJM6ufZm2orGBhoxj4ktwgq4xRwSJYGRhNy52ojMXl
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