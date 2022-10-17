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Украина готовит "ответ" на иранские дроны-камикадзе

В "Укроборонпроме" рассказали о новой разработке на фоне атаки на Киев в понедельник, 17 октября

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Укроборонпром".

Украина готовит "ответ" на иранские дроны-камикадзе

В Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны-камикадзе. Фото: defence-ua.com

В заявлении говорится, что у российских оккупантов не удастся посеять панику среди украинцев и сломать дух украинского народа и тем более помешать реализации амбициозных планов. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. В официальных сообщениях практически ничего не говорится о новых разработках, чтобы не предоставлять врагу дополнительную информацию. Тем не менее, это "ничего" отлично зарекомендовало себя на поле боя и помогает украинской армии побеждать.

"Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего "раз за разом проходит успешные испытания", — сообщает "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" анонсировали появление на вооружении ВСУ новой разработке на фоне атаки на Киев в понедельник, 17 октября.

"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников "Герань-2", известных как Shahed 136. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все", — подчеркнули в концерне.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06ymw2XuqPV1tJ2YoMywWTDWdzw83MjkzjqiWRfz3QKyZFS7sPQepCNDe3gNt46kRl&id=100068804096685
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