Украина готовит "ответ" на иранские дроны-камикадзе

В Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Укроборонпром".

В Украине анонсировали "ответ" на иранские дроны-камикадзе. Фото: defence-ua.com

В заявлении говорится, что у российских оккупантов не удастся посеять панику среди украинцев и сломать дух украинского народа и тем более помешать реализации амбициозных планов. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. В официальных сообщениях практически ничего не говорится о новых разработках, чтобы не предоставлять врагу дополнительную информацию. Тем не менее, это "ничего" отлично зарекомендовало себя на поле боя и помогает украинской армии побеждать.

"Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего "раз за разом проходит успешные испытания", — сообщает "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" анонсировали появление на вооружении ВСУ новой разработке на фоне атаки на Киев в понедельник, 17 октября.

"Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников "Герань-2", известных как Shahed 136. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все", — подчеркнули в концерне.

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