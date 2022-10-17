ЕС готовит 9-й пакет санкций против РФ: что остановит Путина – на какие шаги все еще боится идти Запад

17 октября в Люксембурге соберется Совет Евросоюза по иностранным делам. Он, в частности, рассмотрит девятый пакет санкций против РФ, которая продолжает агрессию против Украины. Какие ожидания от этой встречи и вообще от нового пакета санкций? Что еще мир может сделать, чтобы привлечь государство-агрессор к ответственности? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Европа до сих пор не готова установить новый железный занавес и запереть всех россиян в границах их недоимперии

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, санкционная политика по отношению к России со стороны "коллективного Запада" претерпевает серьезные изменения и всё больше начинает касаться частностей.

"С одной стороны, это понятно и объяснимо, так как наиболее массовыми и всеобъемлющими были первые пакеты санкций. С другой стороны, санкции не решили главной задачи: отрезать РФ от возможности зарабатывать на экспорте сырья и получать необходимые ей для ведения войны финансовые ресурсы", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает он, Европа до сих пор не готова установить новый железный занавес и запереть всех россиян в границах их недоимперии.

"Пока этого не будет, любые частности, которые пропустили в предыдущих пакетах, будут не более чем приятным бонусом к прошлым санкциям", – констатирует Юрий Гаврилечко.

Надо полностью обрубить для страны-агрессора и ее пособницы-Беларуси возможность пользоваться SWIFT

Политический эксперт Валентин Гайдай считает, что ожидания будут расходиться с тем, что Запад реально может сделать.

"К примеру ЕС мог бы начертить на будущее план отказа от российского газа. Понятно, что в канун отопительного сезона, который уже, по сути, начинается, никто не будет резко отказываться от энергоносителей из РФ. Но некие наметки сделать надо, – уверен эксперт. – Причем начать обсуждать на официальном уровне эмбарго – как на российский газ, так и на нефть из страны-агрессора. Второй вариант (который, похоже, выберут европейцы) – граничная цена на российские энергоресурсы. Штаты предлагают 60 долларов за баррель нефти, Украина – 20 долларов. Возможно, удастся найти золотую середину".

Еще один необходимый шаг – отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) всех российских и белорусских банков.

"Даже если хотя бы один банк оставят с этой системой, все транзакции будут идти через него. А потому надо полностью обрубить для страны-агрессора и ее пособницы-Беларуси возможность пользоваться SWIFT", – акцентирует Валентин Гайдай.

Он также считает, что следует сделать упор на вторичных санкциях – за помощь в обходе введенных ограничений.

"Да, такие меры постоянно прорабатываются, они частично введены, но их надо расширять. Ведь Россия то и дело пытается обходить санкции при помощи "третьих стран". Те должны понимать, что сами могут подставиться, если продолжат действовать в том же ключе", – подчеркивает эксперт.

Это, отмечает он, что касается ожиданий. А теперь – о том, что, скорее всего, произойдет.

"Думаю, что традиционно будут расширены персональные санкции. Возможно – удастся согласовать потолок цен для российской нефти. Но вряд ли следует ожидать каких-то прорывных решений типа эмбарго на нефть и газ. К тому же, санкции, которые уже введены против РФ, являются беспрецедентными. Важно, чтобы они реально работали, – поясняет Валентин Гайдай. – Не стоит исключать консультаций в ракурсе признания России страной-террористом или ее режима – террористическим, отталкиваясь от соответствующего решения ПАСЕ. Но пока тут перспективы – туманные. Как и касательно организации международного трибунала над РФ, на чем настаивают те же Украина и страны Балтии. Обсуждаться это может, но конкретные решения на данном этапе вряд ли будут приняты".

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