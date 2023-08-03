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Украина готовит масштабную атаку на столицу России – WSJ

Американская пресса утверждает, что украинские военные планируют массированную атаку по Москве.

сегодня, 15:37
Автор:
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Slava Kot
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Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Украина готовит масштабную атаку по российской столице с использованием десятков дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на WSJ. 

Украина готовит масштабную атаку на столицу России – WSJ

Украина готовит атаку на Москву

После недавних атак беспилотников по элитному бизнес-центру "Москва-Сити" Украина готовится нанести более мощный удар, считают журналисты WSJ. Они указывают, что украинские военные планируют нанести удар по Москве десятками дронов, которые будут применены на разных высотах и будут атаковать с разных направлений.


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Издание указывает, что предыдущие попытки атаковать дронами Москву были способом выявить размещение российских систем ПВО.

Кроме того, американская пресса пишет, что Украина значительно улучшила и усовершенствовала производство дронов. Одним из мотивов такого развития событий является запрет США и других партнеров на использовать их оружие на территории России. Таким образом, по информации издания украинцы уже начнут, или начали производство по меньшей мере шесть разных дронов-камикадзе. Их особенность будет заключаться в применении на большом расстоянии.

Напомним, что Россия обвинила Украину в "террористических" действиях после ударов беспилотников по Москве. Официально Украина отрицает, что атакует столицу России, указывая, что это внутренние конфликты в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский политический советник Антон Геращенко заявил, что Кремль не в состоянии защитить наиболее привилегированных жителей Москвы от войны. Потому поврежденные здания в столице РФ станут символом провала российской "спецоперации" в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на атаку беспилотников по Москве.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/behind-ukraines-deadly-drones-putins-invasion-and-bidens-limits-5f2f2cf
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:47

З обох сторін планування терактів. З обох сторін всі дрони і приміщення їх виробництва освячені попами православного сектанату. Оператори дронів члени православної секти, обвішані хрестиками, використовують російську лайку. Обидві сторони борються з фашизмом.


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