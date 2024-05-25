Украина готовит контрнаступление: СМИ рассказали о планах ВСУ атаковать врага

ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области, чтобы оттеснить российскую армию с территорий на северо-востоке региона.

ВСУ готовятся к контрнаступлению. Фото из открытых источников

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявления украинских военных сообщает, что ВСУ остановили наступление россиян, открывших новый фронт, но не сумевших достичь своей цели по созданию буферной зоны до 30 км.

Издание также пишет, что РФ накапливает войска вдоль границы в Сумской области, однако в Генштабе ВСУ сообщили, что там усилена оборона, а потому украинские военные избегут просчетов, которые позволили россиянам быстро продвинуться в Харьковской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.